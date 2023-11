Caro voli: Calderone (Fi), 'grazie a Schifani in Sicilia storico piano di sconti per residenti'

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - “Questo è un momento storico in cui le Isole non sono rimaste ferme. Segnalo a questo proposito un fatto storico in Sicilia reso possibile grazie al lavoro di Forza Italia e soprattutto al presidente della Regione, Renato Schifani, che è passato dal...

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) – “Questo è un momento storico in cui le Isole non sono rimaste ferme. Segnalo a questo proposito un fatto storico in Sicilia reso possibile grazie al lavoro di Forza Italia e soprattutto al presidente della Regione, Renato Schifani, che è passato dalle parole ai fatti e ha mantenuto le promesse: un decreto importantissimo emesso recentemente e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale avalla per la prima volta un piano di sconti che prevede l’abbattimento dal 25% e fino al 50% delle tariffe aeree per i residenti siciliani per determinate categorie. Un grandissimo segnale che la Regione Sicilia ha dato ai propri cittadini. È un fatto storico, la politica ogni tanto e finalmente fa quello che deve fare ed è sul pezzo”. Lo ha dichiarato Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera e presidente della Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, ospite a Punti di Vista su Raidue.