Caro voli, Schifani: avanti battaglia Sicilia per più servizi

Roma, 21 dic. (askanews) – “Il caro voli è un fatto inaccettabile e scandaloso, continueremo la nostra battaglia fino in fondo. Non faremo sconti a nessuno, così come lavoreremo per privatizzare gli aeroporti: più vettori e più efficienza nell’interesse dei cittadini”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in riferimento al “caro voli”.

