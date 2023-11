Caro voli: Schifani, 'contento del colloquio con Ita, prima i rapporti erano pessimi'

Taormina, 18 nov. (Adnkronos) – "Sono molto contento del colloquio avuto con Ita. Sono sereno nella ripresa del rapporto con la compagnia di Stato, i rapporti prima erano pessimi". Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine di 'Etna23' in corso a Taormina (Messina). La Regione Siciliana ha pubblicato nei giorni scorsi il bando destinato alle compagnie aeree per contrastare il caro-voli, in vista delle festività natalizie e di fine anno. Sono previsti sconti del 25% sui biglietti da Milano e Roma per tutti i residenti in Sicilia, oltre ad una riduzione del 50% per categorie selezionate.

"Non sappiamo cosa farà Rynair, farà le proprie valutazioni, non entro nella logica del privato però avrebbe soltanto da perdere – dice Schifani -La nostra mossa secondo me è stata molto intelligente".