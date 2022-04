Carol Maltesi, Malena rivela di averla conosciuta: “Aveva 26 anni, ma sembrava una bambina”

Ospite a Pomeriggio 5, Malena ha raccontato che le sue strade si sono incrociate con quelle di Carol Maltesi: "Mi chiese consigli sul lavoro".

“Io ho avuto il piacere di conoscere Carol e di trascorrere quattro giorni insieme a lei sul set”, così Malena che, ospite della trasmissione Pomeriggio 5, ha raccontato in che modo la sua strada e quella della giovane Carol Maltesi si è incrociata.

La nota Pornostar ha illustrato il ritratto di una ragazza giovane dalla dolcezza di una bambina: “Sembri una bambina, hai già un figlio?”, aveva chiesto Malena alla giovane quando si sono incontrate.

Carol Maltesi e Malena si erano già incontrate: il racconto della Pornostar

Malena ha ricordato come con Carol avesse trascorso alcuni giorni sul set. In quell’occasione la ragazza le aveva chiesto alcuni consigli sul lavoro e le aveva parlato del figlio: “Mi ha chiesto consigli sul mio lavoro e poi mi ha parlato del figlio”.

Le raccontava poi: “Non vivo con lui, ma il mio desiderio più grande è di riappacificarmi con lui”.

Malena: “Il suo killer scrisse attraverso il suo telefonino di non voler più fare questo lavoro”

La pornostar ha proseguito puntando l’attenzione su alcune luci e ombre sulla storia e di come il killer – attraverso il telefono di Carol – arrivò persino a scrivere che non voleva più fare quel lavoro, un fatto questo che le risultò molto strano: “Aveva appena incominciato”, ha puntualizzato.

Non ultimo ha parlato di come un mestiere come il suo porti ad essere inevitabilmente soli: “Ho i brividi a pensare che nessuna l’abbia cercata per due mesi […] io faccio questo stesso lavoro e so che è una scelta che porta a molta solitudine”.