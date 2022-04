Carola Puddu, il cambio di look dopo Amici

Carola Puddu, ballerina di Amici, ha deciso di cambiare look dopo la sua eliminazione e si è presentata a Verissimo con un nuovo taglio di capelli.

Carola Puddu, ballerina di Amici, ha deciso di cambiare look dopo la sua eliminazione e si è presentata a Verissimo con un nuovo taglio di capelli.

Carola Puddu, la ballerina di grande talento di Amici

Carola Puddu è una ballerina di danza classica che ha stregato il pubblico di Amici ed è sempre stata apprezzata e sostenuta dalla maestra Alessandra Celentano.

Ha dimostrato il suo grande talento e la sua passione per la danza. Un fisico perfetto, una leggiadria incredibile e una tecnica quasi perfetta. Così Carola ha conquistato il pubblico e si è distinta proprio per le sue grandi capacità. Dopo che è stata eliminata durante il serale, ha deciso di stravolgere il suo look.

Carola Puddu, il cambio di look

Carola ha iniziato a danzare a 4 anni, dopo aver visto lo spettacolo Notre Dame De Paris.

A soli 9 anni ha fatto l’audizione per entrare all’Accademia dell’Opera di Parigi, dove si è diplomata nel 2019, dopo tanti sacrifici e tanto impegno. Dopo un infortunio che l’ha costretta a mesi di pausa, è riuscita ad entrare ad Amici, dove ha avuto un grande successo. Essendo cresciuta da sola, lontana dalla sua famiglia, per Carola non è stato facile condividere la casetta con gli altri ragazzi, ma ha creato dei legami importanti.

Ora sarà protagonista di Romeo e Giulietta in teatro. Quando è stata ospite a Verissimo ha sfoggiato un nuovo look che è stato molto apprezzato.