Carolina Crescentini: il 25 novembre vado in piazza, non se ne può più

Roma, 22 nov. (askanews) – Carolina Crescentini scenderà in piazza il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Lo ha detto a margine della presentazione in Rai de “Il Cercasuoni”, serie animata inclusiva in cui fa la voce narrante, in onda da domani su Rai Yoyo e RaiPlay.

“Io il 25 novembre scendo in piazza e spero che saremo in tante. Non sto scherzando, a questo giro io vado a manifestare, perché non se ne può più”.

Una giornata di mobilitazione, quella di sabato, quest’anno particolarmente sentita dopo l’uccisione di Giulia Cecchettin. A Roma alla manifestazione di “Non una di meno”, con partenza dal Circo Massimo, sono attese migliaia di persone. Altri cortei ed eventi si stanno organizzando in diverse piazze italiane e online.