Carolina del Nord, le montagne russe di Carowinds chiudono: scoperta una crepa in un pilastro

Il parco divertimenti Carowinds, nella Carolina del Nord, ha chiuso un roller coaster nella giornata di venerdì 30 giugno dopo aver scoperto una crepa in un pilastro di supporto. È quanto dichiarato dai funzionari del parco.

Stando a quanto riferito dal luna park, Fury 325 (questo il nome dell’attrazione) è una delle giostre più alte e lunghe di Carowinds, il parco divertimenti che si trova a cavallo tra il confine di stato della Carolina del Nord e quello della Carolina del Sud.

Il “giga coaster più alto, veloce e lungo del Nord America” rimarrà chiuso fino a quando non saranno effettuate le ispezioni e le riparazioni, hanno riferito dalla struttura. La crepa si trova in cima a un pilastro di supporto in acciaio.

L’annuncio del luna park

Secondo Kings Island, in Ohio, le montagne russe “giganti” hanno un dislivello compreso tra i 300 (circa 90 metri) e i 399 piedi (circa 120 metri). Carowinds afferma che Fury 325 porta i suoi passeggeri a un’altezza massima di 325 piedi (circa 105 metri) e raggiunge le 95 miglia orarie (circa 150 km/h).

Il resto del parco acquatico e dei divertimenti è rimasto aperto nella giornata di sabato 1° luglio, secondo il sito web di Carowinds.

“La sicurezza è la nostra massima priorità e apprezziamo la pazienza e la comprensione dei nostri stimati ospiti durante questo processo. Come parte dei nostri protocolli di sicurezza completi, tutte le giostre, compresa Fury 325, sono sottoposte a ispezioni quotidiane per garantirne il corretto funzionamento e l’integrità strutturale”, ha dichiarato il luna park.

