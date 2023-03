Carolina Marconi balla con la madre sui social: piovono like e commenti

Carolina Marconi balla con la madre sui social: l'ex Vippona si mostra felice come non mai.

Dopo l’avventura al GF Vip, Carolina Marconi è tornata alla sua vita di sempre. Nelle ultime ore, ha condiviso un video in cui si mostra mentre balla in compagnia di sua madre e di un’amica.

Carolina Marconi balla con la madre: piovono like

Carolina Marconi si è mostrata sui social carica come non mai. L’ex concorrente del GF Vip 7, ha condiviso su Instagram un video in cui balla con la madre e un’amica. Bella come sempre e con un look decisamente aggressive, ha riscosso infiniti apprezzamenti.

Carolina Marconi: una bellezza acqua e sapone

La Marconi indossa un pantalone nero di pelle e una camicia scura con ricami. I suoi capelli, un tempo deboli a causa delle cure per il tumore, si sono rinforzati. Non a caso, Carolina sfoggia un hair look decisamente sbarazzino. Tra i commenti al video del ballo con la madre e l’amica si legge: “Capello top” o “La bellezza” o ancora “Bello vedere una donna che ha sofferto avere tanta carica… sono felice per te“.

Il cambiamento di Carolina Marconi

Dopo aver vinto la sua battaglia contro il tumore al seno, Carolina ha lavorato tantissimo su di sé. Non si è presa cura solo della salute, ma anche della sua anima. Negli ultimi giorni, ha mostrato il risultato: è dimagrita tanto e il sorriso è tornato sul suo bellissimo viso. Per essere completamente felice sogna di diventare mamma.