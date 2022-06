Carolina Marconi ha aggiornato i fan sulla sua dieta e sulle sue condizioni dopo la battaglia contro il cancro.

Carolina Marconi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo che negli scorsi mesi ha affrontato la chemioterapia per sconfiggere il cancro al seno. La showgirl ha cambiato alimentazione e ha rivelato le difficoltà che starebbe vivendo.

Carolina Marconi: il cambio di alimentazione

Dopo aver affrontato la chemioterapia Carolina Marconi ha deciso di cambiare alimentazione per rimettersi in forma e lentamente sta riprendendo a fare anche esercizio fisico. Lei stessa ha svelato ai fan dei social di aver eliminato dalla sua dieta le farine bianche, i dolci e la carne rossa e ha confessato di star “istruendo” anche il suo fidanzato, Alessandro Tulli, e le sue amiche verso uno stile di vita più sano.

Nonostante abbia affrontato un delicato intervento e la chemioterapia, Carolina Marconi ha raccontato che le difficoltà per lei non sarebbero finite:

“Nessuno ne parla. Devi bloccare il ciclo per entrare in menopausa precoce. La terapia ormonale provoca mal di ossa. Tu sei gonfia, stanca, hai le vampate, non dormi. In più ci sono gli sbalzi d’umore, i pianti disperati sotto la doccia e gli attacchi di panico”, ha ammesso.

Il desiderio di un figlio

L’ex gieffina ha confessato che la prova più difficile per lei sarebbe quella di non poter avere un figlio. Al momento i medici le hanno vietato di cercare una gravidanza per via della terapia ormonale a cui si sta sottoponendo e lei stessa si è sfogata perché, avendo avuto un tumore, non le sarebbe consentito adottare un bambino.