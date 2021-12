Carolina Marconi dopo la chemio vuole un figlio: “Forse tra un paio d’anni”

Ieri parlando con il mio oncologo visto il grande desiderio che ho di avere un bambino ,mi ha detto che c’è la possibilità di interrompere la cura tra

Una volta terminate le sedute di chemioterapia Carolina Marconi si è rivoilta al suo oncologo perché desidererebbe avere presto un figlio.

Carolina Marconi: il desiderio di un figlio

Carolina Marconi ha da poco superato le numerose sedute di chemioterapia per cercare di sconfiggere il suo cancro al seno e adesso dovrà affrontare una cura ormonale per almeno 5 anni.

Attraverso i social la showgirl non ha nascosto ai fan la sua speranza di avere un giorno un bambino e ha detto:

“Ho parlato con il mio oncologo. C’è la possibilità di interrompere la cura tra un paio d’anni e avere la speranza…”, ha confessato la showgirl, e ancora: “Mi e’ mancato il respiro sotto la mascherina in quel momento di silenzio..avevo un’altra volta quel nodo alla gola di angoscia e sofferenza..mi sentivo nuovamente persa ,cercavo di trattenere le lacrime ..in tutti questi mesi ho sempre pensato e creduto che era cosa certa ed ero felice di sapere che comunque sia ci poteva essere anche per me una gioia…una luce in fondo al tunnel … Carolina la scienza ancora sta facendo il suo corso…le gambe tremavano…

quel “vediamo” è stato un duro colpo al cuore che ho accusato pesantemente…”

Carolina Marconi: il cancro

Durante questi mesi Carolina Marconi ha raccontato giorno per giorno ai fan la sua battaglia contro il cancro e in tanti le hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e affetto. La showgirl ha scoperto di avere la malattia durante un controllo di routine e lei e il fidanzato Alessandro Tulli proprio in quel periodo stavano cercando di fare verifiche e controlli che fossero propedeutici alla ricerca di una gravidanza.

A causa della malattia Carolina Marconi ha dovuto rimandare il suo sogno di avere un figlio suo.

Carolina Marconi: la vita privata

Fortunatamente durante questi mesi di difficile battaglia contro la malattia, l’ex gieffina ha sempre potuto contare sull’amore dei suoi familiari: i genitori e il fidanzato Alessandro Tulli le sono sempre rimasti accanto e sui social Carolina Marconi ha sempre cercato di sfoderare il suo coraggio e la sua positività.

In tanti sui social sono impazienti di sapere quali saranno le prossime novità che vedranno protagonista la showgirl, che intanto sui social è diventata sempre più seguita.