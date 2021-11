Carolina Marconi si è sottoposta alla sua ultima seduta di chemioterapia e gli amici le hanno organizzato una festa a sorpresa.

Carolina Marconi si è sottoposta all’ultima seduta di chemioterapia e i suoi amici hanno organizzato una festa a sorpresa per festeggiare l’importante risultato raggiunto.

Carolina Marconi: la festa a sorpresa

Un gruppo di amici e il fidanzato Alessandro Tulli hanno organizzato una piccola festa a sorpresa per Carolina Marconi che, nei mesi scorsi, ha dovuto sottoporsi alla chemioterapia.

La showgirl ha scoperto di avere un cancro al seno e, dopo un delicato intervento per asportare la massa maligna, ha dovuto sottoporsi alla terapia prevista per questo genere di casi. Nonostante la paura e la preoccupazione dovuta al suo stato di salute, Carolina Marconi non ha perso il desiderio di combattere con energia ed entusiasmo e in tanti le sono stati accanto durante questi mesi particolarmente difficili.

Carolina Marconi: la vita privata

Tra le persone rimaste sempre accanto alla showgirl vi è l’ex calciatore Alessandro Tulli, suo compagno di vita ormai da diverso tempo. La coppia aveva deciso di avere un figlio insieme e proprio facendo alcuni controlli per la fertilità Carolina Marconi ha tragicamente scoperto di avere un cancro.

“Quando ho saputo del tumore è stato come un fulmine che mi ha trafitto lo stomaco. Il mio pensiero era avere un figlio, ero felice.

Non lo volevo accettare. Poi mi sono asciugata le lacrime”, ha dichiarato Carolina Marconi, e ancora: “Ero a pezzi, arrabbiata con me stessa e mi dicevo: ‘Perché ho fatto passare 4 anni cavolo?’. Un po’ anche per paura del Covid mi rifiutavo ad andare negli ospedali. Non ho fatto prevenzione e magari tutto questo non capitava…invece sto affrontando la mia battaglia più grande”.

Carolina Marconi: i messaggi

Attraverso i social Carolina Marconi ha cercato di raccontare ai fan la sua battaglia contro il tumore e in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno inviato messaggi d’incoraggiamento e solidarietà durante questi mesi particolarmente difficili.

Accanto all’ex gieffina poi sono sempre stati presenti gli amici e i familiari, che neanche per un secondo hanno smesso di confortarla e starle vicina. Dopo le cure Carolina Marconi ha riferito che, una volta guarità, vorrebbe ancora tentare di diventare madre di un bambino. “Farò l’impossibile per diventare mamma, perché me lo merito. Se non ci riuscirò, adotterò un bambino”, ha dichiarato.