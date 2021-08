Carolina Marconi: il dolce gesto della sorella dopo la chemio

Carolina Marconi ha ricevuto una splendida sorpresa da parte di sua sorella mentre si stava sottoponendo ad una seduta di chemioterapia.

Carolina Marconi si è sottoposta all’ultimo ciclo di chemioterapia “rossa” e lei stessa ha aggiornato i fan sulle sue condizioni. La sorella dell’ex gieffina, che le è sempre stata molto legata, le ha fatto una splendida sorpresa.

Carolina Marconi: la sorpresa della sorella

Carolina Marconi sta affrontando probabilmente la prova più dura della sua vita: qualche mese fa ha subito un intervento al seno per asportare una massa tumorale e adesso, da pochi giorni, ha iniziato a sottoporsi alla chemioterapia. Sua sorella non ha mai smesso di starle accanto e finora l’aveva accompagnata per farle forza. Nelle ultime ore però, a causa di un incidente avuto dal suo compagno, la ragazza non avrebbe potuto essere in ospedale accanto a sua sorella ma, a sorpresa, ha deciso di presentarsi lo stesso: a raccontare l’episodio è stata la stessa Carolina Marconi, visibilmente commossa per il gesto della sorella e di suo cognato.

“Arrivata al reparto mi mancava mia sorella… lei ogni volta mi accompagna quando c’è la terapia (il mio braccio destro ) mi sentivo un po’ vuota stavolta… ma nn poteva perché da giorni si era fatto male il compagno ad una gamba poverino… e non poteva camminare… Ma che hanno fatto quei due pazzi? Si sono presentati lo stesso fuori la porta del reparto per darmi forza e hanno aspettato che finissi per poter stare con me alcune ore per poi ritornare a formia lontano andata e ritorno quasi 300 km…che ho fatto x meritarmi tutto questo amore?”, ha dichiarato l’ex gieffina.

Carolina Marconi: la malattia

Da alcuni mesi Carolina Marconi ha scoperto di avere un tumore al seno ma ha deciso di combattere la sua battaglia con estrema positività. Sui social l’ex gieffina ha condiviso con i fan anche le sue paure e le sue angosce legate a questo momento, indubbiamente difficile.

Carolina Marconi: la famiglia

Durante tutta la malattia Carolina Marconi ha potuto contare sull’amore e la vicinanza dei suoi familiari, che non hanno mai smesso di starle accanto: tra questi per la precisione il fidanzato Alessandro Tulli (a cui lei è legata da moltissimi anni), i genitori e il resto della famiglia (come l’adorata sorella che non ha mai smesso di starle vicina durante le sedute di chemioterapia).