Carolina Marconi, il secondo ciclo di chemio: “Mi sento pazzesca”

Carolina Marconi si è sottoposta al secondo ciclo di chemioterapia e ha voluto raccontare ai fan la forza con cui starebbe cercando di affrontare la malattia.

Carolina Marconi: la chemioterapia

Alcuni giorni fa Carolina Marconi ha deciso di rasare la sua fluente chioma mora perché, da alcune settimane, ha iniziato a sottoporsi alla chemioterapia per un cancro al seno.

Nonostante la malattia Carolina Marconi ha deciso di sfoderare con i suoi fan il suo sorriso migliore e ha confessato che ancora una volta, durante il secondo ciclo di chemioterapia, avrebbe cercato di tirare fuori la sua positività e di non farsi sopraffare dai sentimenti negativi e dalla paura.

“Mi sento pazzesca anche senza capelli… Non mi sento malata, per me è una situazione da risolvere”, ha scritto, e ancora: “Sono andata dritta all’ingresso del policlinico…

avvertivo lo sguardo della gente incuriosita che mi osservava… paradossalmente mi sentivo pazzesca anche senza capelli… anche perché ero sicuramente più fresca con questo caldo, non mi devo vergognare di nulla”. In tanti sui social hanno lodato il grande coraggio con cui Carolina sta cercando di affrontare questa battaglia e il modo in cui finora ha dimostrato un atteggiamento solare e positivo.

Carolina Marconi: la malattia

Carolina Marconi ha rivelato di essersi sottoposta ad un intervento per asportare la massa tumorale al seno lo scorso aprile.

In seguito l’ex gieffina ha dovuto iniziare la chemioterapia e anche per questo ha deciso di raccontare la sua esperienza ai fan, che hanno inondato i suoi canali social di messaggi d’incoraggiamento. “Per me Instagram è diventato un diario dove scrivere semplicemente il mio percorso e voi siete i miei angeli che mi sostenete sempre”, ha detto, e ancora: “L’unico motivo per cui ho deciso di condividere la mia storia con tutti voi è perché credo che parlare in questo momento faccia bene, e non per like o pubblicità come qualcuno ha osato scrivere: ho altro a cui pensare”.

Carolina Marconi: la vita privata

Da anni Carolina Marconi è legata al calciatore Alessandro Tulli, che ovviamente è rimasto al suo fianco durante questo difficile momento della sua vita. Oltre a lui Carolina Marconi può contare sul supporto dei suoi familiari e dei tanti fan, amici e colleghi che non perdono occasione per incoraggiarla.