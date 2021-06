Carolina Marconi inizia la chemioterapia: “Avevo paura ma mi sento meno sola”

Carolina Marconi ha iniziato la chemioterapia e sui social ha scritto un messaggio per descrivere le sue condizioni.

Carolina Marconi ha da poco svelato di avere un tumore e ha iniziato la chemioterapia da pochi giorni.

Carolina Marconi: la chemioterapia

Carolina Marconi ha da poco iniziato la chemioterapia e sui social ha voluto ringraziare i fan per il grande sostegno ricevuto quando ha confessato di esser stata colpita dalla malattia.

“Oggi il 3 giugno sarà x me una data importante: ho messo il picc-port, la cannula di 41 cm in vena che mi seguirà per tutto il mio percorso…secondo step raggiunto, visto che il primo era l’intervento”, ha confessato l’ex gieffina, e ancora: “Non vi nego che oggi avevo un po’ di fifa e terrore, purtroppo sono crollata a piangere davanti all’infermiere, sono umana non un robot.

In questi casi piangere è uno sfogo, una liberazione, fa bene all’anima, paradossalmente ti senti più forte di prima. Chiaramente nn è stata una passeggiata, avevo paura di provare dolore ma invece è stato più facile di quanto pensassi. Ho avvertito solo il puntino dell’anestesia e poi nulla… dopo 20 min avevano già fatto, sto bene non ho fastidi”.

Carolina Marconi: il tumore

Intorno a marzo 2021 Carolina Marconi ha scoperto di avere un cancro al seno.

Dopo aver subito un intervento al seno l’ex gieffina ha annunciato di doversi sottoporre alla chemioterapia. Sui social ha voluto mandare un messaggio di speranza ai suoi fan, specificando che non la preoccuperebbe perdere i capelli o le ciglia (che ricresceranno). Al suo fianco sono rimasti sempre presenti i familiari e il fidanzato, Alessandro Tulli.

“Mi sono calmata, ho metabolizzato la notizia anche se dentro ero crepata. Provavo a camuffare le parole dei medici grazie alle cuffiette della musica, non volevo vedere la realtà e ciò che avrei dovuto affrontare”, ha raccontato via social l’ex gieffina.

Carolina Marconi: l’amore

Carolina Marconi è legata all’ex calciatore Alessandro Tulli da moltissimi anni. Il fidanzato dell’ex gieffina le è stato accanto durante il difficile periodo da lei vissuto negli ultimi mesi a causa del tumore. Per il momento l’ex concorrente del GF – che da tempo si è allontanata dal mondo dello spettacolo – ha cercato di mostrarsi sempre ottimista e fiduciosa verso il futuro nonostante la sua malattia. In tanti sui social le hanno inviato i loro messaggi d’affetto e d’incoraggiamento.