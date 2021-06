Carolina Marconi inizia la chemioterapia: “Avevo paura, ma poi ho pensato al sogno di diventare mamma”

Carolina Marconi i è sottoposta alla prima seduta di chemioterapia e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.

Carolina Marconi: la chemioterapia

Dopo un intervento di asportazione della massa tumorale al seno, Carolina Marconi si è sottoposta alla prima seduta di chemioterapia e lei stessa ha aggiornato i fan sulle sue emozioni e le sue condizioni.

L’ex gieffina non ha nascosto di essere spaventata ma ha anche ammesso di voler affrontare questa battaglia con coraggio e positività. “Senza che me ne accorgessi ho finito il mio primo ciclo di chemio e questa è già una cosa positiva perché è meno uno e vai”, ha scritto Carolina Marconi, e ancora: “Ho pensato a tutte le cose belle che dovrò fare una volta terminato tutto ,al mio grande sogno di diventare mamma,i miei progetti da realizzare…”.

Durante la terapia Carolina Marconi ha anche detto di essere confortata dal fatto di avere indosso la mascherina, così da poter piangere liberamente qualche lacrima.

Carolina Marconi: il dramma del tumore

Carolina Marconi ha scoperto di avere un tumore alcuni mesi fa, durante una visita di controllo. Da subito l’ex gieffina è stata travolta dallo spavento: i medici le hanno infatti consigliato di sottoporsi il prima possibile ad un intervento per asportare la massa tumorale.

In seguito all’operazione le è stato consigliato d’intraprendere la chemioterapia. Nonostante la paura e il dispiacere, Carolina Marconi non ha nascosto di voler affrontare questa battaglia con coraggio e positività. Accanto a lei sono sempre simasti presenti gli amici e i familiari, e soprattutto sui social tantissimi fan le hanno espresso le loro parole d’incoraggiamento e di conforto. “Ho sempre portato i capelli lunghi ma stavolta sono costretta a tagliarli e non mi importa: ricresceranno. Ed io risolverò questa situazione”, ha raccontato tagliando i suoi capelli in vista della chemioterapia.

Carolina Marconi: la vita privata dell’ex gieffina

Carolina Marconi è fidanzata col calciatore Alessandro Tulli che, da quando lei ha scoperto di avere la malattia, non ha mai smesso di starle accanto. La coppia è unita e innamorata e in tanti sperano che presto questo difficile periodo venga superato da Carolina, così da poter tornare al più presto a coltivare il suo sogno d’amore.