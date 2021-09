Carolina Marconi, la confessione sul tumore e il desiderio di maternità: “Un fulmine che mi ha trafitto”

Nel salotto tv di Silvia Toffanin Carolina Marconi ha raccontato la sua battaglia contro il cancro al seno.

Ospite a Verissimo Carolina Marconi – l’ex concorrente del GF Vip che da mesi sta lottando con un tumore – ha raccontato la sua difficile esperienza con la malattia.

Carolina Marconi: il cancro

Da mesi Carolina Marconi sta combattendo la sua battaglia contro il cancro al seno.

Dopo un intervento di 8 ore l’ex volto tv si è sottoposta alla chemioterapia, e a Verissimo ha raccontato gli strazianti istanti in cui ha appreso di essere malata: “Quando i medici mi hanno detto della malattia io ho risposto: ‘non ho tempo per un tumore, io devo fare un figlio'”. Pochi mesi prima Carolina Marconi aveva infatti iniziato le pratiche per sottoporsi alla fecondazione assistita, ma ha poi dovuto rinunciare a causa della sua malattia.

L’ex gieffina non ha nascosto di aver vissuto attimi di disperazione quando ha scoperto di essere malata ma ha anche espresso il desiderio di combattere la malattia con coraggio e positività.

“È stato come un fulmine che mi ha trafitto il cuore”, ha dichiarato, e ancora: “Quando me l’hanno detto sono scappata nel bar della clinica e ho iniziato a piangere (…) Ho avuto paura all’inizio, ora ho una grande carica.

Non sapevo di avere una forza del genere”. Nel salotto tv di Silvia Toffanin Carolina Marconi ha anche dichiarato che l’ultimo ciclo di chemioterapia sarà per lei il prossimo 10 novembre e ha affermato: “Quel giorno farò una di quelle feste che si ricordano”.

Carolina Marconi: il fidanzato

Da tempo Carolina Marconi è legata all’ex calciatore Alessandro Tulli e con lui ha manifestato il desiderio di costruire al più presto una famiglia tutta sua.

L’ex calciatore le è rimasto accanto anche durante la sua battaglia contro la malattia e le ha sempre dimostrato la sua vicinanza.

Carolina Marconi: la malattia e l’intervento

Ad aprile Carolina Marconi si è sottoposta ad un intervento durato 8 ore per cercare di rimuovere la massa tumorale al seno e a seguire ha dovuto sottoporsi a dei cicli di chemioterapia che purtroppo hanno causato la caduta dei suoi capelli. Nonostante le numero difficoltà l’ex gieffina ha manifestato il desiderio di combattere questa difficile battaglia con positività e coraggio e in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso la loro solidarietà via social.