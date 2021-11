Carolina Marconi, la dedica al fidanzato: “Sono fortunata”

Carolina Marconi ha scritto una dedica al fidanzato Alessandro Tulli, che le è rimato accanto durante la sua battaglia contro la malattia.

Carolina Marconi ha scritto una dedica al fidanzato Alessandro Tulli, che le è stato accanto durante il suo difficile percorso contro la malattia.

Carolina Marconi: la dedica al fidanzato

Dopo aver scoperto di avere un cancro al seno ed essersi sottoposta ad un delicato intervento, Carolina Marconi ha dovuto sottoporsi ad alcune sedute di chemioterapia.

Al termine del suo percorso la showgirl ha deciso di dedicare un commovente messaggio al suo compagno, Alessandro Tulli, che le è stato accanto nella sua difficile battaglia.

“Eccoci oggi sempre insieme (nel bene e nel male) ne abbiamo passate tante ma uniti abbiamo affrontato tutto..questo percorso è stato durissimo..mi sei stato vicino senza mollarmi un attimo ..Auguro a tutte le donne di trovare un uomo come te ..amabile, gentile e anche spiritoso, quanto cavolo mi fai ridire con le tue battute all’improvviso, beh ci sono anche le nostre discussioni..

d’altronde siamo due arieti con dei bei caratterini.. ma dopo pochi minuti siamo uniti più che mai… volevo dirti grazie per tutto quello che hai fatto.. per me sei un dono di Dio ed io sono fortunata…. te amo”, ha scritto l’ex gieffina postando alcune foto in cui è ritratta insieme al fidanzato.

Carolina Marconi: il cancro

Carolina Marconi ha scoperto di avere il cancro durante alcuni controllo di routine a cui si era sottoposta nella speranza di poter cercare al più presto una gravidanza.

Nonostante la malattia la showgirl ha dichiarato di non voler abbandonare il sogno di diventare un giorno madre di un bambino.

Carolina Marconi: il desiderio di un figlio

Legata ormai da moltissimi anni all’ex calciatore della Roma Alessandro Tulli, Carolina Marconi ha espresso il desiderio di avere al più presto insieme a lui un figlio. La malattia ha purtroppo messo a freno i desideri della showgirl, che da alcuni mesi sta combattendo contro il tumore.

“Nonostante la malattia io non rinuncio alla speranza di diventare madre. Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo”, ha confessato l’ex gieffina, che sta combattendo la battaglia più difficile della sua intera vita. Lei e Alessandro Tulli stanno insieme dal 2014 e oggi sono più uniti che mai.