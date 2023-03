Carolina Marconi perde 13 kg: "Ho fatto un bel lavoro su me stessa"

Carolina Marconi perde 13 kg: "Ho fatto un bel lavoro su me stessa"

Carolina Marconi perde 13 kg: "Ho fatto un bel lavoro su me stessa"

Nei mesi scorsi Carolina Marconi aveva partecipato come concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Chiusa questa esperienza, per l’ex “vippona” è ritornata alla sua vita di tutti i giorni ed è proprio in questo contesto che la showgirl venezuelana ha mostrato con orgoglio sui social un piccolo, ma grande risultato: “Mettere le due foto a confronto fa un certo effetto”, ha spiegato Carolina Marconi, spiegando il prima e il post dimagrimento.

Carolina Marconi perde kg e mostra i risultati del dimagrimento: “Ho fatto un lavoro su me stessa”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)



Carolina Marconi sui social ha messo a confronto due foto. Nella prima che risale a gennaio 2022, pesava 76 kg. Ricordiamo che, a causa delle cure per combattere il tumore al seno, il fisico della showgirl venezuelana, aveva subito un significativo cambiamento. Ora a distanza di 14 mesi, al di là del fatto che il corpo di Carolina si è di molto asciugato, l’ex vippona si è mostrata con un sorriso acceso. La felicità per aver raggiunto questo risultato si intravede tutta.

“Le due foto a confronto fanno un certo effetto”

Carolina Marconi ha commentato così i risultati del suo duro lavoro:

“Mettere le due foto a confronto fa un certo effetto, ho capito, a distanza di un anno ,di aver fatto un un bel lavoro su me stessa…bisogna sempre provarci dando tutto quello che si può per raggiungere i propri obiettivi, aldilà dei nostri sogni basta volerlo e metterlo in pratica…non è certo facile ma la testa, il cuore, superano ostacoli insormontabili. Vi voglio bene Carolina”.