Carolina Marconi positiva nonostante la malattia: il taglio di capelli che le dona

Nuovo momento di passaggio per Carolina Marconi, che nella lotta contro il cancro dimostra un grande coraggio e tanta positività

Carolina Marconi continua imperterrita la sua battaglia contro il cancro, condividendone un nuovo step a mezzo social. Sempre con estrema positività e grande coraggio, l’ex gieffina ha infatti mostrato il suo nuovo taglio di capelli, resosi necessario dopo le cure chemioterapiche.

Carolina Marconi: il messaggio ai fan

Chiedendo dunque ai fan se il nuovo look piace loro, la stessa Carolina Marconi ha rivelato di trovare i capelli corti molto comodi, soprattutto quando fa la doccia.

“Mi vedete sempre sorridente, ma non crediate che non ne soffra. Per una donna sono importanti i capelli e solo chi ha vissuto questa questa esperienza mi può capire. Veder cadere i tuoi capelli non è certo una cosa bella… Poi penso che se cadono è perché la chemio sta facendo il suo lavoro per un futuro più tranquillo… L’ importante è stare bene, è la salute che conta. Cerco di vedere il bene e dico sempre che non è detto che tutto sia un male […]”.

Il tumore al seno non ha dunque tolto a Carolina Marconi la voglia di sorridere, tanto che fin dall’inizio del ciclo di chemioterapie si è sempre data da fare per dimostrarsi forte. Con i suoi hashtag #semprepositivi e #nonsimollauncazzo, l’ex inquilina della Casa di Cinecittà ha anche lanciato un chiaro messaggio ai fan: “Qualche volta un piantino lo faccio per sfogarmi, ma la vita è adesso: godetevela”.