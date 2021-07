Carolina Marconi si rasa i capelli da sola: “Non ne potevo più”

Dopo il taglio corto, Carolina Marconi ha deciso di rasarsi completamente i capelli da sola, stufa di vederli cadere a causa della chemioterapia

Carolina Marconi è stata operata alcuni mesi fa per un tumore al seno e ora sta affrontando le sedute di chemioterapia. Sul suo profilo Instagram l’ex gieffina ha sempre tenuto informati i fan sul prosieguo delle cure. Così, solo poche ore fa, ha pubblicato un nuovo video dove si è rasata i capelli a zero in diretta con una macchinetta elettrica.

Carolina Marconi positiva nonostante la malattia

“Ecco a vuoi la vostra pelatina. Ho rasato i capelli da sola, non ne potevo più… Rasarli è stata una liberazione e comunque con questo caldo sono molto fresca e leggera.

Vediamo sempre il lato positivo. Comunque nn mollo mai, l’umore a “pallettoni nonostante tutto”. Questo l’incipit del messaggio della bella showgirl, che ha poi tenuto a precisare come la salute sia la cosa fondamentale. Nel contempo ha anche rimarcato di non volersi sentire malata, ma anzi di considerare la cosa solo come una situazione da risolvere.

Carolina Marconi dimostra ancora una volta un immenso coraggio e una grande forza nell’affrontare questa tremenda battaglia, che come lei coinvolge purtroppo moltissime altre donne.

L’ex inquilina della Casa di Cinecittà non nasconde del resto le sue paure: per esempio, prima di iniziare la chemio, aveva scritto di avere un po’ di ansia, ma di sentirsi comunque fortunata “perché ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola”.