Carolina Marconi splendida come una damigella al sì del cognato: le foto

Carolina Marconi ha conquistato i suoi fan grazie alla sua straordinaria bellezza e al meraviglioso abito da lei sfoggiato in occasione delle nozze di suo cognato.

Carolina Marconi: il matrimonio del cognato

Mentre i fan sognano le nozze tra lei e Alessandro Tulli, Carolina Marconi ha sedotto la sua platea social con un abito da capogiro indossato per il matrimonio di suo cognato.

La showgirl, che nei mesi scorsi ha affrontato le dure sedute di chemioterapia, ha sfoggiato un abito di seta rosa con una profonda scollatura e un cerchietto di fiori perfetto per incorniciare il suo splendido volto e i suoi capelli ancora corti a causa della malattia. Sui social il suo look è stato un vero e proprio successo, e in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto i loro complimenti.

La malattia

Carolina Marconi sta cercando di riprendersi la sua vita dopo la sua difficile battaglia contro il cancro e nei giorni scorsi ha raccontato ai fan le difficoltà da lei vissute quando ha compreso che la sua vita, nonostante tutto, non sarebbe più stata quella di prima. La showgirl desidera ardentemente un figlio ma per adesso, a causa delle cure, non potrà cercare di averlo.

“Ho ripreso la mia vita…ma ho capito che purtroppo non sarà più quella di prima.

A volte le cure ormonali ti portano ad avere sbalzi d’umore incredibili, sembra avere il ciclo tutto l’anno. Per non parlare poi delle vampate: ti svegli la notte in un bagno di sudore.. E’ da molto tempo che non dormo 3 ore di fila, cerco di far finta di nulla, prendo la macchina e faccio i miei giri per lavoro. Prima ero molto attiva e riuscivo a fare molte cose… Cerco di non abbattermi ed essere quella di una volta, ma mi sento soffocare…”, ha dichiarato in un suo sfogo via social.