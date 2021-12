Carolina Marconi, un Natale d’amore: “Acciaccata, ma grata alla vita”

Carolina Marconi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e sul suo Natale insieme ai suoi affetti.

Dopo un anno particolarmente difficile, segnato dalla battaglia contro il tumore e il suo percorso di cure, Carolina Marconi ha espresso la sua gratitudine alla vita dopo aver trascorso il Natale insieme ai suoi familiari.

Carolina Marconi: il Natale

Durante i festeggiamenti del Natale 2021 Carolina Marconi non ha mancato come sempre di aggiornare i fan sulle sue condizioni e ha espresso la sua gratitudine verso la vita per i momenti di gioia vissuti nei giorni scorsi dopo un anno particolarmente difficile, segnato per lei da una dura battaglia contro il cancro.

“Eccomi qui amici, tanti auguri di Buon Natale a tutti voi … io mi sto godendo il Natale come nn mai ..sto assaporando ogni minimo particolare ..la compagnia ,il volerci bene ,il raccontarci ed ascoltarci ..ho capito che nn e’ solo una bella tavola o un albero bellissimo super addobbato con tantissimi regali sotto ..ma e’ soprattutto stare insieme con persone che stimi e vuoi bene”, ha scritto la showgirl, condividendo alcune immagini in cui è ritratta in compagnia del fidanzato, Alessandro Tulli, e dei loro cani.

Carolina Marconi: la malattia

Lo scorso aprile, mentre si preparava alle analisi per tentare di restare incinta, Carolina Marconi ha scoperto di avere un tumore al seno ed è stata operata d’urgenza. A seguire la shwogirl si è sottoposta alla chemioterapia e ha aggiornato costantemente i fan sulle sue paure, sui suoi progressi e sulla volontà di mantenere una prospettiva positiva.

Carolina Marconi: il desiderio di un figlio

Oggi Carolina Marconi ha terminato la chemioterapia ma sta comunque sottoponendosi a un percorso di cura che non le consentirebbe di cercare una gravidanza.

La showgirl non ha fatto segreto nei mesi scorsi di desiderare ardentemente un figlio suo e ha confessato di essere eventualmente anche pronta ad adottare insieme al suo compagno, Alessandro Tulli.