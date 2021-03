Carolina Ronca è la corteggiatrice preferita del tronista ligure Giacomo Czerny. Tra loro si è creata una forte intesa fin dal primo incontro.

I giovanissimi protagonisti di Uomini e Donne stanno regalando grandi emozioni al pubblico fedele della trasmissione. Dopo diverse settimane di conoscenza, i tronisti stanno iniziando a rivelare qualcosa in più sulle loro emozioni. Il tronista ligure Giacomo Czerny ha ammesso che la sua preferita è Carolina Ronca.

Chi è Carolina Ronca

Giacomo Czerny non ha dubbi, per il momento la corteggiatrice Carolina Ronca è la sua preferita tra le ragazza conosciute nel programma. La giovane ha saputo colpirlo e conquistarlo fin dal loro primo incontro. Carolina è nata il 28 giugno 1997 ad Albano Laziale, in provincia di Roma. La ragazza di 24 anni ha deciso di partecipare al dating show di Maria De Filippi per “trovare un ragazzo che le tenga testa e condivida con lei la sua quotidianità“.

Lo ha dichiarato lei stessa in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne. Si è laureata a febbraio 2020, con il massimo dei voti, in Storia dell’Arte all’Università di Tor Vergata di Roma e avrebbe voluto intraprendere la carriera di critico d’arte. La conoscenza con Giacomo sembra andare a gonfie vele.

Carolina si è sempre mostrata pronta ad approfondire la loro intesa, fin dai primi momenti in studio.

Il videomaker ligure ha ammesso di nutrire un forte interesse nei suoi confronti e al magazine di Uomini e Donne ha espresso le sue sensazioni, anche se la loro conoscenza è in fase iniziale. Per il momento Carolina è la sua preferita. “Carolina in questo momento è la persona che più si avvicina al mio modo di vedere le cose, molto spesso diciamo di parlare la stessa lingua ed è vero. Non portarla in esterna mi ha fatto capire tante cose. Le sue reazioni sono state vere, sincere ed è quello che cerco. Naturalmente ad oggi le mie sono valutazioni di pancia, però sicuramente mi piace e penso sia evidente. Sono molto trasparente nelle mie espressioni quando una ragazza mi attrae” ha dichiarato Giacomo.