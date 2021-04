Carolyn Smith difende Alessandra Celentano: “Guai a chi la tocca”

Carolyn Smith ha preso le difese della sua collega Alessandra Celentano in merito ai suoi modi severi ad Amici di Maria De Filippi.

Carolyn Smith ha preso le difese della sua collega Alessandra Celentano, più volte accusata di essere eccessivamente severa nei suoi giudizi sui concorrenti di Amici.

Carolyn Smith e Alessandra Celentano

Carolyn Smith ha espresso il suo giudizio sulla collega coreografa Alessandra Celentano, più volte finita al centro della bufera per aver espresso critiche accese e negative contro i concorrenti di Amici di Maria De Filippi.

In passato contro di lei si erano espressi anche i suoi colleghi di Amici e la stessa conduttrice, ma Alessandra Celentano non ha mai moderato i suoi toni. Secondo Carolyn Smith, la professoressa di Amici avrebbe ragione:

“Guai a chi tocca Alessandra Celentano che è una vera professionista ed è l’unica che sta difendendo il vero ballo… Dicono che sia ‘cattiva’, ma è solo ignoranza… Credo che sia completamente inutile proteggere i ragazzi con belle parole.

A che cosa serve? Se sono scarsi è meglio che lo sappiano”, ha affermato la giudice di Ballando con le Stelle. Alessandra Celentano la ringrazierà per le sue parole? I suoi atteggiamenti severi non sono piaciuti a molti telespettatori del programma, che sui social non hanno perso occasione per prendere a male parole la professoressa di Amici di Maria De Filippi.