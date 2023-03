Carolyn Smith, giudice di Ballando con le Stelle, ha parlato della sua malattia, che è tornata e la sta mettendo di nuovo a dura prova. ha condiviso anche un video in cui si rasa i capelli.

Carolyn Smith: “Non posso più operarmi e fare radioterapia”

Carolyn Smith ha parlato della sua malattia, che è tornata e la sta mettendo di nuovo a dura prova. La ex ballerina dovrà sottoporsi ancora una volta a tutte le cure necessarie per bloccare la sua diffusione. Lo ha rivelato lei stessa in un’intervista rilasciata a Diva e Donna. “Non posso più operarmi o fare radioterapia. L’unica cura è la chemioterapia con un nuovo farmaco: potrebbe eliminare ‘l’intruso’ ma è più tossico” ha rivelato Carolyn Smith. La donna ha condiviso su Instagram un video in cui si è mostrata mentre si rasava i capelli in vista delle cure che dovrà affrontare. “Mi sento più fragile della prima volta perché so cosa mi aspetta” ha dichiarato la donna, che ha lanciato un’associazione per raccogliere fondi per i malati. “Voglio dedicare tutto questo a tutte le donne a prescindere che stiano affrontando o no una questione oncologica. Abbiamo sempre un intruso” ha dichiarato la giudice di Ballando con le Stelle.

Carolyn Smith: la malattia

Carolyn Smith ha ricevuto la prima diagnosi di tumore al seno nel 2015 e da quel momento ha combattuto contro la malattia per molti anni, fino ad una mastectomia per una recidiva nel 2018. Durante questa battaglia contro la malattia, non ha mai smesso di insegnare danza e di lavorare accanto a Milly Carlucci nel programma Ballando con le stelle. A distanza di cinque anni da quella recidiva, il tumore è tornato nella sua vita per la terza volta.