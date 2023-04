Carolyn Smith parla del cancro a Domenica In, il messaggio di Milly Carlucci: “Sono con te”

Carolyn Smith, ospite a Domenica In per raccontare il modo in cui sta affrontando il cancro, ha ricevuto un messaggio da Milly Carlucci.

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Carolyn Smith ha raccontato del modo in cui sta affrontando il cancro. Nonostante la delusione seguita al ripresentarsi della malattia e il timore di non riuscire a guarire, la giurata di Ballando con le Stelle ha affermato di voler restare comunque positiva e avere speranza.

Carolyn Smith parla del cancro a Domenica In

“Per fortuna è sempre lì, non si sposta però non se ne va, ma si spera che con questa nuova cura se ne vada”, ha detto la Smith a Zia Mara. “Mi sono accorta che qualcosa non andava per i miei cagnolini. Una mattina stavo a casa loro volevano giocare saltarmi addosso e usavano il seno sinistro come trampolino ma ho capito qualcosa non andava, ed era così”.

A proposito della malattia, il volto di Ballando ha aggiunto: “Avevo i capelli rosa e hanno cominciato a cadermi i capelli. La prima volta non è stato un grande problema la seconda volta più devastante. Ad agosto sempre nello stesso punto è tornato per la terza volta”.

Il messaggio di Milly Carlucci: “Sono con te”

Durante la presenza in studio della ballerina, Mara Venier ha trasmesso un videomessaggio rivolto all’ospite, registrato da Milly Carlucci.

La conduttrice ha voluto infondere coraggio all’amica e collega, affermando: “Ciao Carolyn adorata, non so se sono riuscita a dirti bene, quando ci siamo visti l’ultima volta, quanto ti sono vicina e quanto ti voglio bene. Sei preziosa e presente nella mia vita. Sono rimasta un po’ scioccata da quello che mi raccontavi, quindi ho avuto… Non so cosa ho balbettato. Sappi che sono con te, noi siamo davvero due sorelle. Ti ammiro e ti voglio un bene immenso. Con la rasatura stia benissimo”.