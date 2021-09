Carolyn Smith sottoposta alla 3a dose del vaccino anti-Covid: la testimonianza della coreografa

Indicata come simbolo per le persone fragili, Carolyn Smith si è sottoposta alla terza dose del vaccino alla presenza del generale Figliuolo e di Luca Zaia

La nota coreografa ed ex ballerina, oggi immancabile giudice di Ballando con le Stelle, si è vaccinata con la terza dose. Carolyn Smith è stata così scelta come simbolo per le persone fragili, ricevendo tra le prime il terzo richiamo del vaccino anti-Covid all’Hub di Villorba nel trevigiano.

Davanti a lei era presente il Commissario per l’emergenza Figliuolo insieme al presidente della Regione Luca Zaia. La partenza simbolica della campagna vaccinale della terza dose per le persone fragili in Veneto dovrebbe interessare 16mila soggetti.

È stata la stessa artista a pubblicare sul suo profilo Instagram la foto del momento, precisando nella didascalia a corredo dello scatto: “Ieri terza dose di vaccino Pfizer all’hub di Villorba, professionalità e gentilezza da parte di tutto lo staff, grazie. […] Un grande onore incontrare il Presidente Luca Zaia e il Generale Figliuolo”.

Carolyn Smith guarita dal tumore al seno

Ricordiamo che nel 2015 la coreografa 60enne, originaria di Glasgow, nel Regno Unito, era stata colpita da un tumore al seno, che si era poi ripresentato nel 2018.

Carolyne si è sottoposta a moltissime cure e per fortuna dopo cinque anni di grandi speranze, ha potuto annunciare ai fan che tumore è sparito. Tenendosi comunque sempre sotto controllo, la Smith si è sottoposta a ulteriori trattamenti sanitari. Il fine è quello di scongiurare del tutto nuove ricadute future nonché terapie più pesanti.