Carovita, Steger (Affide): Inflazione erode i risparmi

Roma, 10 mag. (askanews) – “Negli ultimi mesi stiamo vedendo che le banche hanno maggiore severità sull’erogazione dei prestiti, per questo stiamo ricevendo clienti di categorie diverse da quelle che tradizionalmente si avvicinavano al credito su stima, perché da noi l’accesso al credito è più semplice. Ciò che rende la congiuntura economica attuale particolarmente complessa non sono tanto i tassi alti, a cui siamo ciclicamente più abituati, quanto l’inflazione alle stelle, che erode la ricchezza della popolazione”, lo ha detto questa mattina Rainer Steger, condirettore generale di Affide, ospite di Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Oltre il 95% dei nostri clienti riscattano il bene dato in pegno – ha continuato Steger – e il fatto che il nostro business vada bene significa che gli italiani mediamente hanno molta ricchezza privata: hanno immobili e, soprattutto, gioielli. L’italiano medio, come è stato stimato, possiede sette gioielli, ed è una ricchezza immobilizzata importante. Oro e orologi hanno avuto un forte apprezzamento del mercato, un segnale che gli italiani diversificano i propri investimenti”.