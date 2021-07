Carrà, Cucuzza: la gente la ama per la sua straordinaria umanità

Roma, 7 lug. (askanews) – “Mi ha insegnato tante cose. Ho imparato che cosa significa essere rigorosi, professionali, senza mai essere noiosi. E poi questa sua straordinaria umanità, misurata, che non ha mai perduto. Ecco perché c’è tanta gente, e ce ne sarà ancora, le vogliono bene non solo in Italia, in tutto il mondo, perché lei è così, era così, una persona di grande umanità, in cui la gente si riconosce”: così il giornalista e conduttore Michele Cucuzza, tra gli amici di Raffaella Carrà, che ha atteso la partenza del feretro sotto l’abitazione dell’amata regina della tv italiana a Roma.