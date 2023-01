Alla fine la Germania ha dato l’ok per garantire l’invio dei carri armati Leopard a Kiev, richiesti urgentemente dall’Ucraina.

Carri armati, la Germania pronta a sbloccare l’invio dei Leopard a Kiev

La Germania invierà i carri armati Leopard in Ucraina, secondo un’anticipazione del settimanale der Spiegel.

La decisione è stata presa recentemente dal governo tedesco, che avrebbe approvato l’invio di “almeno una compagnia” di Leopard, cioè fino a una ventina di mezzi.

Grazie alle pressioni esercitate dai partner di governo (Verdi e FDP) alla fine il cancelliere Scholz ha deciso di autorizzare oggi, mercoledì 25 gennaio, il trasferimento dei suoi carri armati Leopard 2 all’Ucraina da parte della Polonia.

Cosa sono i carri armati Leopard

Secondo il der Spiegel, i carri armati Leopard 2 provengono dalle scorte delle forze armate della ex Repubblica Federale di Germania, Bundeswehr.

Essendo di fabbricazione tedesca, secondo la legge i carri armati in questione possono essere inviati in Ucraina solo con il consenso di Berlino. Per questo la Polonia, nella persona del ministro delle Difesa di Varsavia, Mariusz Błaszczak, aveva chiesto formalmente l’autorizzazione al governo tedesco per il trasferimento dei tank di produzione tedesca a Kiev.

Nuovi arri armati Abrams M1 dagli Stati Uniti

Nel frattempo, il Wall Street Journal segnala un nuovo invio di armi da parte dell’amministrazione Biden. Oggetto dell’invio sarebbe un numero significativo di carri armati Abrams M1 nel Paese invaso.

E l’annuncio delle loro consegna potrebbe arrivare già in settimana.

Con l’invio di queste due tipologie di carri armati, si potrebbe risolvere definitivamente l’impasse transatlantico, creatosi sull’invio di tank a Kiev e che avrebbe potuto minacciare crisi diplomatiche tra i Paesi.

