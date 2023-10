Carta d'identità e passaporto: quando si potranno fare direttamente alle Poste

Un passo importante è stato fatto nell’ambito del Progetto Polis. Anche negli uffici postali dei comuni sotto i 15 mila abitanti sarà possibile richiedere il passaporto e la carta di identità elettronica. L’annuncio è arrivato dal condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco. Nel corso di un intervento fatto a TgPoste, Lasco ha spiegato: “Da dicembre anche l’ufficio postale potrà erogare il passaporto, mentre da febbraio rilasceremo le carte di identità elettroniche e i servizi dell’Agenzia delle Entrate”.

I servizi erogati dagli uffici postali riguardano il Progetto Polis. In virtù di questa iniziativa, già ad agosto gli uffici postali hanno iniziato a erogare anche servizi di competenza dell’INPS. Nel mese di novembre, invece, sarà la volta dei servizi dell’anagrafe tributaria. Al cittadino non sarà necessario essere in possesso delle credenziali SPID, andando dunque ad agevolare anche chi non ha familiarità con questo tipo di strumenti.

Piantedosi: “Un’iniziativa importantissima”

Nel frattempo, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi ha commentato positivamente l’iniziativa definendola “importantissima”: “Il progetto Polis serve ad avvicinare un servizio di grande interesse pubblico alla cittadinanza e consente di liberare risorse che vanno a beneficio della sicurezza collettiva”, sono le parole riportate dal Quotidiano Nazionale.