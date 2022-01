Cartabellotta: scelte dei no vax ricadono su salute pubblica

Roma, 20 gen. (askanews) – Il peso dei morti e delle occupazioni ospedaliere è frutto della decisione di non vaccinarsi. La libertà individuale ha ricadute nella collettività, dice ad askanews Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe.

“E’ evidente visti gli effetti sulla malattia grave e la mortalità della vaccinazione che la decisione di non vaccinarsi, che spetta alla libertà individuale – tranne per gli over 50 – ha delle ricadute sulla collettività sia in termini di occupazione dei posti letto che di mortalità ma che appartengono all’intera società.

Ancora una volta non si riesce a discutere sullo stesso piano di quelle che sono le libertà individuali, in questo caso di non vaccinarsi, che poi hanno dei risvolti per la salute pubblica”.