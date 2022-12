Cartabellotta su vaccino per under 4: "Approvato da AIFA a ottobre. È silenz...

"Il vaccino per la fascia 6 mesi-4 anni era stato approvato a ottobre", ad osservarlo il presidente della fondazione Gimbe Cartabellotta.

Il vaccino anti-covid per i minori della fascia 6 mesi-4 anni era stato approvato dall’agenzia italiana del farmaco lo scorso 27 ottobre.

Questo è ciò che è stato fatto presente dal presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.

L’esperto, attraverso un Tweet, si è chiesto se si sia trattato nella fattispecie di “silenzio dissenso istituzionale?”. In un ulteriore tweet, condividendo un video del ministero della Salute, ha scritto: ” I vaccini contro il Covid19 e l’influenza sono il modo più efficace per proteggere noi e i nostri cari. Soprattutto anziani e fragili”.

Cartabellotta sul vaccino under 4: “È un caso di silenzio dissenso istituzionale?”.

Il presidente di Gimbe nel tweet ha condiviso una Determina datata 27 ottobre che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Sulle indicazioni terapeutiche si legge: “Comirnaty (3 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile) è indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di Covid-19, malattia causata da Sars-CoV-2, nella prima infanzia, nei bambini di età compresa fra sei mesi e quattro anni”.

Sulla legge di bilancio: “Nessun Governo negli ultimi 20 anni ha investito adeguataente sulla sanità pubblica”

Nel frattempo Cartabellotta nel convidere alcuni dati legati all’investimento del Governo sulla salute pubblica e contenuto nella legge di bilancio del 2023 ha dichiarato: “Nessun Governo negli ultimi 20 anni ha investito adeguatamente per rilanciare la sanità pubblica”.