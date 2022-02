Cartabia: riforma giustizia è ineludibile per recuperare fiducia

Roma, 11 feb. (askanews) – Una riforma “ineludibile” per sostenere i magistrati e recuperare la fiducia dei cittadini: così la ministra della Giustizia Marta Cartabia in conferenza stampa descrive la riforma della giustizia varata dal Consiglio dei ministri.

“La riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura era ineludibile per una ragione imminente che è la scadenza del CSM attualmente in carica e che dovrà rinnovare con le proprie elezioni nel mese di luglio, ma anche per stare a fianco della magistratura in questo percorso di rinnovamento e pieno recupero della credibilità su cui ancora pochi giorni fa il presidente della Repubblica ha fatto un richiamo importante nel suo messaggio alle Camere.

Sia chiaro, è un percorso di rinnovamento che ha soprattutto a che fare con l’attitudine personale delle persone, è una forma mentale, un costume, una coscienza, ma norme più adeguate e rigorose possono sostenere la magistratura in questo percorso. Dunque era dovuta per i magistrati che lavorano e per i cittadini che hanno diritto a recuperare piena fiducia nella magistratura”.

“Ricordo” ha detto Cartabia “alcuni dei principali contenuti degli emendamenti del governo che sono ampi e numerosi.

Si è messo mano alla riforma del sistema elettorale, si è riscritto il capitolo delle cosiddette porte girevoli, cioè la situazione dei magistrati che assumono un incarico politico; si è modificato in modo incisivo le modalità di nomina nel csm per evitare le cosiddette nomine a pacchetto dove si potevano creare accordi non virtuosi fra i gruppi presenti, e poi altri temi meno dibattuti pubblicamente ma non meno importanti come ad esempio le valutazioni di professionalità con una valutazione dell’avvocatura in questi percorsi, e la disciplina dei magistrati fuori ruolo, per l’accesso alla magistratura e molto altro”.