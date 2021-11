Cartabianca, Galli perde la pazienza con Maddalena Loy: “Ora lei sta zitta, questa èè maleducazione””

Durante la puntata di Carabianca, il virologo Massimo Galli ha perso la pazienza con Maddalena Loy e le ha intimato di tacere.

Toni accesi nello studio di Cartabianca, in onda su Rai Tre nella serata di martedì 16 novembre 2021, tra Massimo Galli e Maddalena Loy: durante una discussione sui vaccini ai ragazzi, il virologo ha perso la pazienza e intimato all’interlocutrice di tacere.

Cartabianca, Galli contro Maddalena Loy

La donna, coordinatrice della “Rete nazionale scuole in presenza”, si è sempre battuta contro la didattica a distanza facendo leva sulla bassa mortalità del Covid tra i più giovani. Tesi che non trovano l’accordo di Galli, che inizialmente ha provato a controbatterle: “Con questo tipo di personaggi non vale la pena discutere, hanno una loro verità“.

Senza fargli finire il suo intervento, la Loy ha subito replicato affermando che sul vaccino ai ragazzi c’è troppa fretta e che da agosto a novembre si è verificato un calo dei contagi.

A quel punto Galli si è indispettito e ha alzato i toni: “Adesso lei sta zitta, quello che sta facendo è inaccettabile. Siamo in un dibattito, a quanto pare: lei si tace un momento e mi fa finire il ragionamento, questa è maleducazione”.

Cartabianca, Galli contro Maddalena Loy: “Impossibile discutere con questi personaggi”

Immediata la replica della donna mentre la conduttrice Bianca Berlinguer ha tentato di riportare la calma in studio: “Lei mi ha dato del personaggio, io sono una signora non un personaggio“.

Lo scontro si è concluso con l’infettivologo del Sacco che ha definito cinico l’atteggiamento della Loy che “ci viene a dire che in fondo, poveretti, sono stati solo 36 i bambini morti“.