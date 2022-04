Cartabianca: intervento di Caprarica fa il giro del web e zittisce tutti

Con il suo intervento, Antonio Caprarica ha zittito sia Orsini che Di Cesare.

In una recente puntata di Cartabianca su Rai3, Antonio Caprarica ha zittito sia il professore Alessandro Orsini che la filosofa Donatella Di Cesare. Il suo intervento ha fatto il giro del web. L’argomento era la guerra in Ucraina. In pochi giorni, il giornalista e saggista originario di Lecce ha scalato le sclassifiche degli opinionisti televisivi più stimati, tramite alcune dichiarazioni che sono state riproposte sui social.

Caprarica ha affermato che i fatti sul conflitto in atto stanno venendo affrontati con una certa leggerezza. Caprarica non comprende come Putin, che ha aggredito un paese, ora venga ritratto come vittima dell’aggressione americana.

L’intervento di Caprarica: “Leggerezza nel valutare la parole di Putin”

Antonio Caprarica ha detto a Cartabianca: “Adesso è diventata una guerra per cacciare Putin e gli Stati uniti che non vogliono la pace e gli ucraini che si ostinano a difendere la loro terra.

Mi pare veramente un modo sorprendente, strabiliante di ragionare e anche una certa, francamente, leggerezza nel valutare ciò che Putin ha detto con una certa chiarezza”.

Un “rovesciamento dei fatti”

Accalorandosi con Donatella Di Cesare per averlo interrotto, Antonio Caprarica ha precisato: “Un dittatore feroce ha dichiarato che bisognava smilitarizzare e denazificare un paese e lo ha aggredito, dopodiché questo stesso dittatore oggi viene rappresentato come vittima dell’aggressione americana.

Se questo non è un rovesciamento dei fatti, mi dica lei che cosa è”.