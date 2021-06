Cartoline dal G7, la prima serata a Carbis Bay

Roma, 11 giu. (askanews) – Immagini dal G7 in Cornovaglia: dalle misure di sicurezza rigidissime davanti al Tregenna Castle Resort, la spettacolare residenza che ospita i leader mondiali a pochi minuti dalla sede della conferenza, il Carbis Bay Hotel, al premier Mario Draghi seduto al tavolino a bersi un drink insieme a Ursula von der Leyen, Charles Michel, Emmanuel Macron e Angela Merkel per una “riunione di coordinamento dell’Ue”.

Immagini scenografiche e di sicuro impatto, come quelle della first lady statunitense Jill Biden, elegantissima, in bianco e fucsia che insieme alla duchessa di Cambridge visita una scuola di Hayle lasciando sorpresi i giovani studenti che non si aspettavano il loro arrivo.