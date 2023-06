Il sinistro è avvenuto in una zona non distante dal centro commerciale Carosello

Il comune di Carugate, alle porte di Milano, è in queste ultime ore sotto shock per un terribile incidente avvenuto nelle scorse ore che ha visto scontrarsi un’auto e una moto. Ecco il racconto di quello che è accaduto.

Incidente stradale a Carugate: la dinamica

Il sinistro stradale si è prodotto poco dopo le ore 20 di ieri sera, venerdì 16 giugno. In base alla ricostruzione delle autorità locali un’auto e un mezzo su due ruote si sono scontrate sulla Sp208, nel tratto in cui la strada provinciale conduce verso la tangenziale Est a Carugate. Lo scontro è avvenuto non molto distante dal centro commerciale Carosello, dove si trova anche il negozio dell’Ikea.

Nell’incidente un uomo di 55 anni a bordo della motocicletta è rimasto ferito in modo purtroppo gravissimo. Feriti in modo molto più lieve invece i due passeggeri dell’altra auto coinvolta nel sinistro, rispettivamente un uomo di 66 anni e una passeggera di 62. Non sono date sapere le generalità di nessuna delle persone coinvolte, almeno per il momento.

Immediato l’intervento dei soccorsi

Le tre persone a bordo dei due mezzi sono state immediatamente soccorse da tre ambulanze, da un’auto medica e dall’elicottero del 118. Il 55enne rimasto gravemente ferito a bordo della moto è stato trasferito all’ospedale San Raffaele in codice rosso. Le condizioni dell’uomo sono molto delicate, visto che nello scontro ha riportato traumi al collo, alla testa e a un arto superiore. I due passeggeri dell’auto invece sono stati portati all’ospedale di Vimercate, in codice verde.