Casa Bianca denuncia possibile shopping russo droni in Iran

Milano, 16 lug. (askanews) – La Casa Bianca accusa: funzionari russi hanno visitato un aeroporto in Iran almeno due volte nelle ultime settimane per vedere droni da attacco, da utilizzare nella guerra in Ucraina.

L’amministrazione di Joe Biden ha rilasciato le informazioni dell’intelligence prima di un appuntamento chiave. Nella città portuale di Jeddah, sul Mar Rosso, Biden incontrerà i capi di stato di sei paesi del Golfo Arabo, oltre a Egitto, Giordania e Iraq per un vertice regionale di difesa.

Nessuno dei paesi rappresentati al vertice si è mosso di pari passo con gli Stati Uniti per sanzionare la Russia.

Biden dovrebbe fare una “dichiarazione importante” alla fine del suo tour in Medio Oriente di quattro giorni, con l’obiettivo di “esporre chiaramente” l’impegno americano e rafforzare un nuovo asse regionale unificato, in gran parte guidato da preoccupazioni condivise sull’Iran.