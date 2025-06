Casa Bianca: l'Iran potrebbe assembleare bomba nucleare in 15 giorni

Roma, 19 giu. (askanews) – La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha affermato oggi che l’Iran sarebbe in grado di assemblare una bomba nucleare in “circa 15 giorni” se la guida suprema ayatollah Ali Khamenei ne desse l’ordine.

“Siamo molto chiari: l’Iran ha tutto ciò di cui necessita per arrivare a un’arma nucleare.

Tutto ciò di cui hanno bisogno è una decisione del leader supremo in tal senso, e ci vorrebbero circa quindici giorni per completare la produzione di quest’arma, che rappresenterebbe, naturalmente, una minaccia esistenziale non solo per Israele, ma anche per gli Stati uniti e per il mondo intero , ha dichiarato Leavitt, durante una conferenza stampa.