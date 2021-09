Casa di Carta 5: quando esce, cast, personaggi, trama, dove vederlo in streaming gratis in italiano

La Casa di Carta 5 è la nuovissima stagione della serie spagnola che ha avuto un incredibile successo in tutto il mondo. Ecco le ultime novità

A settembre 2021 uscirà la Casa di carta 5, la nuova e attesa stagione della serie spagnola che è riuscita a conquistare i fan di tutto il mondo. Vediamo le ultime novità sulla sua quinta stagione, tra cui trama. cast, quando e dove vederla.

Casa di Carta 5: trama

Così come anche nelle precedenti stagioni, anche nella quinta ci aspettano grandi e appassionanti scene d’azione, imprevisti colpi di scena e emozionanti pezzi musicali che accompagneranno le vicende di questa prima parte delal stagione finale della serie evento spagnola.

Anche se la trama è ancora top secret, alcune indiscrezioni sono comunque emerse. La banda è rinchiusa da 100 ore nella Banca di Spagna, senza più le indicazioni del Professore, l’ideatore del loro piano.

Quando ormai tutto sembra perso, arriva un nemico ancora più potente di quelli che la banda ha affrontato nel passato: l’esercito. Da qui si scatenerà una guerra senza esclusione di colpi bassi.

Casa di Carta 5: cast e personaggi

Oltre ai protagonisti storici di cui il pubblico si è innamorato, come l’imprevedibile Tokyo (Ursula Corberò), il suo compagno Rio (Miguel Herran), Denver (Jaime Lorente) e l’amata Stoccolma (Esther acebo), il Professore (Alvaro Morte) e l’ex poliziotta convertitasi in ladra Lisbona (Itziar Ituno) e il mai dimenticato Berlino (Pedro Alonso), ci sono anche tre nuovi personaggi.

Il primo è Rafael, il figlio di Berlino, il cui unico desiderio nella vita è di non diventare mai come il genitore. Il secondo è René, il primo grande amore di Tokyo, colui che l’ha portata a commettere rapine e crimini vari. L’ultimo è invece Sagasta, cioà il capo dell’esercito spagnolo, il nuovo nemico della banda in questa quinta stagione.

Casa di Carta 5: quando esce

La data di uscita della Casa di Carta 5 sarà la stessa in tutto il mondo, vale a dire il 3 di settembre.

In questo girono verranno pubblicate le prime cinque puntate di questa quinta e ultima stagione della serie spagnola.

Le altre cinque puntate usciranno invece il 3 di dicembre del 2021, e daranno una degna conclusione a questa serie che è riuscita a conquistare tutto il mondo.

Casa di carta 5: dove vederlo

Così come anche tutte le passate stagioni, anche la Casa di Carta sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix, che è anche produttrice della serie.

Proprio Netflix ha deciso di dividere questa ultima stagione in due parti, per far sì che il pubblico apprezzasse meglio la conclusione della Casa di Carta.