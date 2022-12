Casa ed auto di un imprenditore date alle fiamme, la pista del dolo

Sospetti fondati di un atto intimidatorio in Puglia, dove casa ed auto di un imprenditore sono state date alle fiamme e si segue anche la pista del dolo.

Un incendio distrugge la villa e le vetture di un cittadino di Casarano, in provincia di Lecce e gli inquirenti stanno vagliando la possibilità che possa essersi trattato di un atto intenzionale, di un crimine.

Casa ed auto di un imprenditore date alle fiamme

Quell’ incendio di natura dolosa ha distrutto la villa di un imprenditore a Casarano, in provincia di Lecce. Con essa anche due auto che erano parcheggiate vicino.

I media spiegano che al momento del rogo non c’erano persone nell’abitazione, quindi per fortuna non si sono registrati feriti. Dal canto suo la villa è stata dichiarata inagibile. Ma chi abitava in quell’immobile?

Di chi è l’immobile incendiato, le indagini

La casa è abitata da un imprenditore 43enne e l’uomo è titolare di un’azienda agroalimentare ed è di proprietà di un 50enne, anche lui di Casarano. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli.

I Carabinieri della territoriale hanno avviato le indagini e stando alle modalità con cui si è sprigionato, gli investigatori ritengono che quell’incendio sa stato doloso.