Casa, Franco (Regione Lombardia): "Piano Missione Lombardia al 75%, chiuso bando da 25 milioni"

Milano, 04 ott. – (Adnkronos) – Il piano di rilancio delle politiche abitative, ‘Missione Lombardia’ nato su impulso dell'assessore alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia, Paolo Franco, “È a buon punto. È un piano che si sviluppa su due anni e siamo al 75%, sia nella cura del patrimonio e degli investimenti, ma anche soprattutto sul punto principale, cioè l'housing sociale”, fa sapere lo stesso assessore intervistato a valle delle celebrazioni per i vent’anni di Fondazione Housing Sociale, nata nel 2004 da Fondazione Cariplo con la partecipazione di Regione Lombardia e di Anci Lombardia. Per i vent'anni di Fhs, è stato presentato un ventaglio di ricerche dalle quali è emerso che a Milano la questione housing interessa il 25% delle famiglie. L’assessore alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia fa sapere: “Abbiamo appena chiuso un bando da oltre 25 milioni di euro in piena attuazione e su quello che è il futuro, cioè dare anche a chi ha un reddito tra i 16 mila e 40 mila euro la possibilità di avere una casa a Milano e in Lombardia”.