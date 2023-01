Casa: Gelmini, 'Direttiva Ue da non demonizzare, destra non strilli ma discuta sul merito'

Casa: Gelmini, 'Direttiva Ue da non demonizzare, destra non strilli ma d...

Casa: Gelmini, 'Direttiva Ue da non demonizzare, destra non strilli ma d...

Casa: Gelmini, 'Direttiva Ue da non demonizzare, destra non strilli ma d...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "La Direttiva dell’Unione europea sugli obiettivi di efficientamento energetico per il patrimonio immobiliare pubblico e privato, non va demonizzata: può infatti essere uno strumento per ammodernare e rendere ambientalmente sostenibili le abitazioni degl...

Roma, 15 gen.

(Adnkronos) – "La Direttiva dell’Unione europea sugli obiettivi di efficientamento energetico per il patrimonio immobiliare pubblico e privato, non va demonizzata: può infatti essere uno strumento per ammodernare e rendere ambientalmente sostenibili le abitazioni degli italiani. Naturalmente così com’è la Direttiva è inapplicabile in Italia: bisogna lavorare per modificarla e renderla sostenibile nei tempi e nei costi". Lo afferma Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.

"Perché non sia una tassa ma una opportunità, si possono immaginare, ad esempio, incentivi pubblici nazionali ed europei.

Ma la levata di scudi della destra -aggiunge l'esponente del terzo Polo- non è utile, perché impedisce di discutere nel merito. Anziché strillare alla patrimoniale, meglio sarebbe proporre modifiche. Può essere una opportunità da sfruttare”.