Casa: Generali Italia con Cdp Venture Capital per il senior living (2)

(Adnkronos) – Una piattaforma IoT (Internet of things) – software e hardware a carattere sia preventivo, sia di assistenza e cura – sarà in grado di integrare i diversi servizi a disposizione per i residenti tutti i giorni h24. Un sistema digitale offrirà a ciascun inquilino protezione e assistenza garantendo il massimo livello di autonomia e riservatezza.

Sarà così possibile, ad esempio, contattare l’amministrazione, ricevere servizi di telemedicina, prenotare servizi nelle aree comuni, contattare la propria famiglia anche in modalità full digital.

Le residenze presenteranno ambienti moderni, piacevoli, con ampi spazi e offriranno diverse tipologie di appartamenti, da quelli 'Smart' a uso singolo, a quelli 'First class' e 'Suite' dedicati alle coppie. Queste strutture saranno inserite in contesti urbani e cittadini ben serviti, dotati di luoghi di aggregazione, spazi comuni e aree verdi che favoriscano momenti di socialità.

Il progetto si inserisce in un modello più ampio di servizi per la silver economy e mira ad espandere il mercato di strumenti dedicati agli over 65 per uno stile di vita più inclusivo e connesso grazie al digitale e alle soluzioni tecnologiche sul mercato e in costante evoluzione per rispondere alle nuove esigenze di questo target.