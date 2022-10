Casa infestata dalle cimici: come allontanarle senza veleni

Le cimici si possono scacciare e allontanare dalla casa infestata con soluzioni e rimedi adatti, sigillando le fessure e le crepe nei muri.

La nostra abitazione è un angolo accogliente in cui rifugiarsi ed essere al sicuro. Oltre agli esseri umani e animali domestici, trovano riparo degli insetti come le cimici che sono presenti in determinati periodi dell’anno. Cerchiamo di capire come evitare una casa infestata da questi insetti e le soluzioni per proteggersi.

Casa infestata dalle cimici

Con l’arrivo dell’autunno e il calo delle temperature, si ha la casa infestata da esseri non molto graditi. Le cimici verdi, marroni o l’asiatica si infilano nelle abitazioni e la loro invasione può essere alquanto problematica da sopportare e tollerare. Sono insetti molto piccoli e maleodoranti che possono spuntare tra le pieghe delle tende o anche dei vestiti.

Si trovano sia in casa, negli angoli delle stanze, nelle finestre, dietro le porte, ma anche tra il bucato steso ad asciugare oppure nei balconi, terrazzi e giardini. Quando si raccolgono i panni capita che dall’esterno alcuni di questi insetti entrino in casa per cercare riparo e rifugio. Non causano nessun danno, ma sicuramente sono alquanto fastidiose.

Sono insetti molto piccoli e maleodoranti soprattutto quando vengono schiacciate che possono insinuarsi in qualsiasi angolo e fessura della casa. Bisogna fare una sorta di controllo della casa infestata e di ogni abitazione dal momento che sanno dove insinuarsi e possono abitare qualsiasi anfratto o anche fessura.

Chiudere le fessure con silicone o stucco, installare delle zanzariere alle finestre impedisce che possano entrare. Alle porte è possibile mettere delle fascette, ossia delle protezioni in gomma che possano ostruire la fessura e vietarne così l’accesso.

Casa infestata dalle cimici: le cause

In autunno con le temperature che si abbassano, il clima freddo, le cimici possono giungere e avere così la casa infestata da questi esseri. Solitamente arrivano nelle abitazioni poiché necessitano di un luogo che sia caldo e accogliente, oltre che sicuro per proteggersi dal freddo che incombe. Con l’arrivo dei mesi di settembre e ottobre, ecco che tornano a funestare le città.

Sono particolarmente attratte dalla luce e da altre fonti luminose poiché proprio in quei punti di accesso riescono a trovare il riparo più adatto a loro. Il meteo favorisce la proliferazione di questi insetti. Le temperature calde e l’umidità sono fattori determinanti per la presenza delle cimici nelle abitazioni.

Amano anche stare tra la biancheria e i capi, oltre che nei tessuti dell’arredamento, proprio come le cimici da letto che amano questo luogo della casa e, infatti, si possono proprio trovare qui dove si rifugiano per deporre le uova. Si nascondono anche nei comodini o negli armadi dove ci sono tanti vestiti in cui possono nascondersi.

Per sconfiggere le cimici ed evitare di avere una casa infestata da questi insetti, è possibile optare per rimedi naturali come l’aglio dalle proprietà antibatteriche e che è in grado di allontanarle. Bisogna posizionare degli spicchi nelle aree di ingresso o preparare una soluzione a base di acqua e aglio considerando che mal tollerano questo odore. L’erba gatta o la menta le tiene al riparo dalla casa.

Casa infestata dalle cimici: miglior rimedio non tossico

