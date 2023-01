Home > Askanews > Casa, sottosegretario Morelli: priorità di Governo e Parlamento Casa, sottosegretario Morelli: priorità di Governo e Parlamento

Roma, 26 gen. (askanews) – “Rassicurare clienti e professionisti è uno degli obiettivi coerenti del Governo sulla questione della casa. La casa per noi è una assoluta priorità, come è una priorità degli italiani, e quindi coerentemente Governo e Parlamento stanno lavorando per dare certezze agli italiani sui propri investimenti, che sono chiaramente di lunga durata. E quindi le differenze con l’Europa sono sostanziali, differenze che l’Europa deve rispettare, perchè l’Italia merita rispetto anche su argomenti come quello della casa, che abbiamo intenzione di continuare a tutelare anche per i prossimi anni”. Lo ha affermato il senatore Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla programmazione e il coordinamento economico, intervenuto a Milano al convegno promosso da Asacert e Anra sulla nuova polizza immobiliare.

