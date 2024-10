Casa: Vecchi (Bocconi), ‘C’è bisogno di 3mld di euro per Housing Sociale a Milano’

Milano, 04 ott. – (Adnkronos) – “Abbiamo stimato che l’housing sociale nell’area di Milano necessita una mobilitazione di circa 3 miliardi di euro nei prossimi 15 anni. Evidentemente per far fronte a questo gap di investimento abbiamo bisogno di creare una piattaforma di co-investimento che abbiamo chiamato di ‘Partnership Pubblico Privato Plurale’, quindi una 4 P”. Lo ha detto a Milano Veronica Vecchi, professor of Practice of Business Government Relations presso Sda Bocconi School of Management, a proposito della ricerca condotta per Fondazione Housing Sociale – Fhs presentata in occasione del ventennale della fondazione nata su spinta di Fondazione Cariplo nel 2004. La ‘4P’ proposta da Sda Bocconi “Fa leva anche sulle risorse pubbliche che, diversamente dal passato, non devono più essere investite con una logica di fondo perduto, ma devono essere co-investite per abilitare l’attrazione di investitori di lungo termine – spiega la professoressa – L’obiettivo è quello di attirare i capitali di chi ha un appetito per il rischio, ma allo stesso tempo riuscire a ridurre la loro esposizione al rischio e quindi rendere il costo del capitale più sostenibile. Abbiamo bisogno di ridurre non solo il costo di costruzione, ma anche il costo di capitale. Ovviamente per sostenere la sottoscrizione di titoli obbligazionali abbiamo bisogno di fondi di garanzia, ma anche questi possono essere creati con le risorse pubbliche. Le risorse pubbliche sono scarse quindi abbiamo bisogno di utilizzarle in una logica di leva finanziaria per creare addizionalità finanziaria con un chiaro orientamento all’impatto sociale e un rendimento che sia sostenibile”, le parole dell’esperta.