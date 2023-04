Casa distrutta con mazza da baseball a Napoli. Diventato virale il video su TikTok

La polizia sta indagando sul caso dell’abitazione distrutta con una mazza da baseball nonostante i proprietari non abbiano denunciato l’autore del gesto

Abitazione devastata a colpi di mazza da baseball

Il video su TikTok è diviso in due parti, in entrambe le clip si vedono i proprietari dell’appartamento che pare sappiano chi sia stato a distruggere la loro casa.

Il tiktok di pochi secondi postato sul social ha raggiunto milioni di visualizzazioni in pochi giorni. Ciò che risulta strano in questa vicenda è il fatto che non sia stata fatta nessuna denuncia alla polizia.

Il breve filmato è stato pubblicato il 7 aprile e compare un’abitazione di Bagnoli, a Napoli ovest.

La reazione dei proprietari della casa

Nel primo video la proprietaria dell’abitazione riprende la scena e nel frattempo urla: “Maria, questa è casa mia… per farti un piacere… per fare un piacere a voi… io, per fare un piacere a voi, guarda come mi trovo. Non mi dovete chiamare più. Con me avete chiuso, tutti”.

Nella seconda clip è il compagno della donna a parlare probabilmente arrivato sul posto solo dopo che la devastazione con la mazza da baseball della sua casa era già avvenuta. Nel video l’uomo dice: “Guarda che ha combinato! Ha preso le mie figlie con la mazza da baseball! Lo devo sfondare!“.

La donna è conosciuta sul social

È molto probabile che a condividere i video sul social network cinese non siano stati i proprietari della casa, ma qualcuno a cui i due hanno inviato i filmati.

I due video sono diventati virali anche perché la protagonista femminile è una donna molto conosciuta su TikTok poiché pubblica contenuti in maniera assidua.

I video delle spiegazioni

In seguito sono stati pubblicati altri filmati in cui viene spiegato che il responsabile della devastazione sarebbe il figlio di un boss del quartiere. Nei video successivi i due ritengono che i genitori del ragazzo avrebbero “chiesto alla donna di mantenere qualcosa” e questa richiesta avrebbe scaturito la reazione del ragazzo.

La polizia sta effettuando degli accertamenti. Da quanto si apprende la coppia a cui è stata distrutta la casa sarebbe stata identificata e ascoltata dagli agenti. I due avrebbero negato la devastazione e non hanno fatto nomi, ma hanno dato soltanto la loro versione dei fatti in merito a un litigio avvenuto in famiglia.