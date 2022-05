Casal Di Principe, 15enne muore in un incidente stradale: rubano la statua di Gesù a lui dedicata

Quello che sta vivendo una mamma di Casal di Principe è un dolore grande. La statua di Gesù dedicata al figlio 15enne è stata rubata per ben due volte.

Il dolore più grande che vive un genitore è quello di sopravvivere al figlio. Eppure c’è una mamma di Casal Di Principe che è stata distrutta più di una volta. La statua dedicata al figlio morto in un incidente stradale a soli 15 anni è stata rubata per ben due volte.

Una vicenda questa, che l’ha portata a denunciare con forza quanto accaduto: “Per me è stato un colpo terribile”, ha dichiarato la donma.

Rubata statua di Gesù per ben due volte. La mamma: “Mi è preso un colpo al cuore”

Le parole della donna riportate nel comunicato stampa dell’associazione italiana familiari e vittime della strada e dell’associazione mamme coraggio e vittime della strada sono quanto mai strazianti:

“Hanno rubato per due volte la statuina di Gesù che avevamo messo accanto alla panchina in onore di mio figlio Ciro.

Quando l’ho scoperto, mi è preso un colpo al cuore […] Il 4 aprile, su richiesta della Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada e dell’Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada è stata inaugurata una panchina bianca in memoria di mio figlio, ucciso da un’auto guidata da una persona che aveva bevuto troppo e fatto uso di droghe. In quell’occasione mi è stata donata una bellissima statuina di cemento del nostro amato Gesù.

È stata benedetta e posizionata sulla aiuola a fianco alla panchina”.

Una seconda statuina è stata sostituita per fare posto a quella vecchia. Purtroppo anche questa nella notte tra il 17 e il 18 maggio è sparita. Da qui la decisione di presentare la denuncia ai carabinieri: “Quella statuina ha un grande valore affettivo per me e per la comunità di Casal di Principe, poiché appartiene a un angelo […] sarebbe opportuno installare al più presto telecamere, anche per tutelare i ragazzi ed evitare altre morti come quella di Ciro”, ha proseguito la mamma.

I presidenti delle due associazioni: “Vogliamo capire il perché del gesto”

Nel frattempo i presidenti delle due associazioni Alberto Pallotti ed Elena Ronzullo si sono chiesti il perché di un simile gesto e se sia legato o no a motivi religiosi: “Chi ha rubato la statuina per ben due volte lo ha fatto perché era un simbolo religioso oppure perché dà fastidio tutta l’opera di sensibilizzazione fatta per sostenere i familiari delle vittime e impedire che incidenti terribili come quello accaduto a Ciro avvengano nuovamente?”.